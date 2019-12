Solaro dichiara l’emergenza climatica ed ambientale

SOLARO – Solaro per l’ambiente. È stato approvato nell’ultima seduta di consiglio comunale l’ordine del giorno proposto dalla consigliera di Insieme per Solaro Greta Volpi sull’emergenza climatica ed ambientale. Sulla questione si esprime il primo cittadino Nilde Moretti, accogliendo a nome della giunta l’impegno proposto: «Come sindaco e giunta accogliamo con interesse la proposta del consiglio comunale e ci impegniamo a lavorare per il futuro verde della nostra Solaro. Non è solo un impegno nelle parole, ma lo sarà anche nei fatti. Diverse infatti le campagne di sensibilizzazione che abbiamo in mente di proporre durante il mandato, ma anche le azioni in favore dell’ambiente, come una maggiore attenzione per il nostro patrimonio arboreo, la redazione di un piano del verde e di un censimento delle piante e la tariffazione puntuale dei rifiuti che certamente aiuterà una miglior raccolta differenziata con inevitabili benefici per l’ambiente».

L’impegno è: dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale; predisporre entro l’arco della corrente legislatura iniziative che vadano nella direzione della riduzione delle emissioni come la produzione delle energie rinnovabili o l’incentivo al risparmio energetico nei settori della pianificazione urbana, nella mobilità, negli edifici, nel riscaldamento e raffreddamento, nonché azioni di riforestazione urbana; sostenere un piano di informazione ed educazione ambientale; intensificare il coinvolgimento attivo di cittadini, associazioni, quartieri ed attività produttive nel processo di individuazione delle criticità ambientali e nella loro risoluzione; incentivare i cittadini a porre in essere comportamenti virtuosi che possano andare nella direzione della produzione di rifiuti, dello spreco alimentare, di acqua e di energia; farsi parte attiva presso il Governo e la Regione perché prendano provvedimenti analoghi.

24122019