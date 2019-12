LAZZATE – Non sono certi andati in vacanza, i volontari del comando di Lazzate dei vigili del fuoco che anzi stanno garantendo la loro preziosa presenza anche in questo periodo natalizio. Recentemente, in occasione di Santa Barbara patrona dei pompieri, è stato anche il momento delle visite ufficiali da parte delle autorità e di ringraziamento per l’opera svolta.

C’era anche il sindaco lazzatese, Loredana Pizzi, che ha rimarcato: “Abbiamo voluto ringraziare i volontari per il loro prezioso apporto alla salvaguardia del nostro territorio e soprattutto aiuto e soccorso alle persone”. La caserma dei pompieri di Lazzate è fra le più operative della zona, con interventi che non si fermano certo all’area di Lazzate ma che riguardando anche tutto il territorio circostante ed anche, all’occorrenza, in supporto dei colleghi nel resto del nordo della Lombardia.

(foto: un momento della cerimonia che si è svolta alla caserma dei vigili del fuoco volontari di Lazzate)

29122019