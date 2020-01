COGLIATE – “Non ci ha fermato nè il freddo e neppure la nebbia”: così il Gruppo di cammino di Cogliate ha commentato l’ultima uscita nei boschi della zona. Per tutti, una occasione di trovarsi, e fare del sano movimento passeggiando nelle molte aree verdi che circondano il paese.

Un modo per tenersi in forma ed allo stesso tempo per fare amicizia ed anche scoprire angoli suggestivi e magari poco conosciuti nel Parco delle Groane ed attorno. In zona negli ultimi anni sono sorti diversi gruppi di cammino. Anche nella vicina Saronno, dove gli appassionati sono stati impegnati in molte “uscite” nel limitrofo Parco del Lura, dove tra l’altro “operano” anche gli appassionati del nordic walking. Diversi modi per declinare la stessa passione per stare all’aria aperta e per tenersi in buona forma.

(foto d’insieme per i molti partecipanti al gruppo di cammino di Cogliate, durante l’ultima uscita nei boschi della zona)

10012020