SARONNO – Traffico difficile, rallentato e con qualche coda: ecco cosa ha atteso i pendolari al ritorno dal lavoro nel tardo pomeriggio di martedì. Tutta colpa di un incidente stradale avvenuto lungo il trafficatissimo viale Lombardia alle 18, nei pressi dell’incrocio con via Grieg, dove già in passato si sono verificati diversi incidenti. In questo caso a chiarire le cause del sinistro sono adesso impegnati i vigili urbani dopo l’intervento sul posto di una loro pattuglia, nella immediatezza dei fatti. A scontrarsi un’auto ed una motocicletta, il centauro è caduto a terra.

L’uomo di 35 anni, è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, l’autolettiga in servizio che si trovava più vicina al luogo dell’incidente: è stato infine trasferito all’ospedale di Saronno ma le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, anche se ha riportato alcune contusioni.

(foto archivio: viale Lombardia di Saronno, già teatro di incidenti stradali)

14012020