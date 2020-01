Bocedi: “In piazza contro il corteo degli anarchici: gazebo e raccolta firme”

SARONNO – Una contro manifestazione per “fermare gli anarchici” è la proposta che lancia Paolo Bocedi presidente di Sos Italia Libera associazione antiracket che opera su tutto il territorio nazionale.

Il saronnese parte dal corteo annunciato per sabato 25 gennaio dagli anarchici del centro sociale Telos e del collettivo Adesposta. Anzi il saronnese si rivolge proprio direttamente agli organizzatori del corteo “Riprendiamoci la città” contro la sorveglianza speciale: “E’ a nome di moltissimi cittadini di Saronno ed altrettanti commercianti già ampiamente colpiti dalla crisi che comunichiamo di non essere più disposti a sopportare la vostra “guerriglia urbana” che crea un forte clima di paura nei cittadini, ma sopratutto lede all’economia della città. Ogni commerciante aspetta il sabato per potere vendere la sua merce, ma naturalmente a voi questo non importa. Troverete la società civile che democraticamente si opporrà alla vostra manifestazione”

L’idea è quella di una contromanifestazione: “Ci posizioneremo in corso Italia con un gazebo di protesta nei confronti degli anarchici ed una raccolta di firme per il rispetto della “legalità” . E non manca un appello al questore Giovanni Pepè e al procuratore di Busto Arsizio Gianluigi Fontana “con gli stessi contenuti della denuncia che avevo già presentato un anno fa”.

15012020