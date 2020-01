Falò di Sant’Antonio: la diretta

SARONNO – E’ arrivato il gran finale: stasera al parco degli Alpini il gruppo Sant’Antoni da Saronn organizza per la quinta volta il falò che chiude le celebrazioni di Sant’Antonio iniziate con la rievocazione e la benedizione di auto ed animali.



E’ una tradizione saronnese che si era persa nel corso degli anni e che il gruppo quando ha fatto rinascere la rievocazione ha deciso di far tornare viva. E’ il quinto anno che si accende il falò. I volontari chiedono sempre le autorizzazioni, a Saronno non ci sono limitazioni per l’inquinamento, e garantiscono il pieno rispetto delle normative di sicurezza. Tutti gli anni sono presenti i volontari della protezione civile armati di estintori. Non solo la dimensione della catasta è studiata in modo da non creare problemi e soprattuto da essere facilmente controllabile. Come tradizione protagonisti saranno i figuranti che anche per quest’edizione hanno fatto vivere il borgo contadino e tutte le tradizioni saronnesi. Qui il programma del pomeriggio con le benedizioni di auto ed animali.

L’appuntamento per tutti è alle 20,30 quando il gruppo bandistico di Saronno sarà protagonista di un’esibizione. Alle 21,15 l’accensione del falò con all’interno tutti i desideri dei saronnesi.

