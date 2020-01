Ceriano Laghetto, Cattaneo e Crippa: “Le minacce ci caricano!”

CERIANO LAGHETTO – “In questi anni abbiamo subito intimidazioni di vario tipo: ruote dell’auto tagliate varie volte, minacce telefoniche a mia mamma del tipo “a tuo figlio gli spezziamo le gambe”, “x Crippa” scritto su una lapide al cimitero, striscioni, ritratti danteschi e ora anche la targa dell’ufficio divelta. Ma questi non hanno ancora capito che queste cose anziché spaventarci, ci caricano? Cambiate strategia! Siete patetici!” Così il vicesindaco cerianese Dante Cattaneo, che è anche coordinatore dei sindaci lombardi della Lega, dopo il recente episodio avvenuto in Municipio a Ceriano Laghetto dove qualcuno ha rimosso e fatto sparire la targhetta col suo nome all’ingresso del suo ufficio.

Pluriennale l’impegno di Cattaneo, anche con l’attuale sindaco Roberto Crippa, contro lo spaccio di droga nei boschi delle Groane e lungo il tracciato della linea ferroviaria Saronno-Seregno.

(foto archivio: il vicesindaco ed il sindaco di Ceriano Laghetto, sono rispettivamente Dante Cattaneo e Roberto Crippa)

18012020