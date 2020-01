CARONNO PERTUSELLA – Lite per la strada in via 5 giornate alla periferia di Caronno Pertusella: è successo l’altra notte alle 23, a bisticciare una coppia, e ad un certo punto in preda alla rabbia lei ha tirato il tappo di una bottiglia in testa al compagno, che ha riportato una lacerazione. Gli usciva del sangue, ed ha chiesto aiuto contattando telefonicamente i carabinieri. Sono accorsi quelli della Compagnia saronnese, che hanno fatto arrivare anche una ambulanza.

Il ragazzo, un trentenne, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per essere medicato, ha riportato comunque lesioni particolarmente lievi. E’ stato ben presto dimesso. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed hanno ricostruito quanto è avvenuto, non ci sono stati provvedimenti perchè trattandosi di ferite lievi, l’aggressione è procedibile soltanto nel caso il ragazzo decida di presentare querela.

(foto: una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno in servizio notturno sul territorio)

21012020