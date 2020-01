Biblioteca, Licata: “Saronno è una città, sindaco non la riduca ad un paesone”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Fracesco Licata, capogruppo del Pd in merito alle dichiarazioni del sindaco alessandro Fagioli sulla biblioteca civica.

“Ma per le lamentele si parte dalla considerazione che la biblioteca sia luogo di studio e non di consultazione quale invece è. Penso ad esempio ai parcheggi non si può pensare di trovare ambi spazi gratuiti per restare dal mattino alla sera. Non ci sono perchè non è quella la finalità”.

“Però il fatto di vedere che il 33% del campione è un utenza non residente a Saronno è qualcosa che fa riflettere sia in positivo sia in negativo”.

Un bel concorso a premi per stabilire quale delle due affermazioni sia più inquietante ci starebbe proprio, sarebbe un bel match, peccato che non si vincerebbe nulla.

Non so francamente se sia peggio non ritenere la biblioteca un luogo di studio ed aggregazione, funzione che ricopre in ogni luogo di Italia e del mondo o se sia peggio ridurre la stessa ad un mero problema di parcheggi.

Dovremmo tutti essere orgogliosi, ed io personalmente lo sono, se la nostra città con i suoi servizi è in grado di attrarre persone, culture ed intelligenze anche da fuori. Invece tutto ciò, ciò si evince dalle affermazioni del Sindaco, sembra sia un problema.

La riflessione, piccola, che mi permetto di fare è che questo atteggiamento di esclusione, preclusione ed allontanamento non farà altro che regredire Saronno, facendolo precipitare nella dimensione di “Paesone” che è quella evidentemente molto cara all’amministrazione nostrana.

Saronno è una Città. Siamo una Città. Comportiamoci come tale