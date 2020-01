Misinto si prepara al falò della Giubiana: stasera si fa il bis

MISINTO / COGLIATE – Falò della Giubiana giovedì sera: a Misinto addirittura ci si sdoppia, anche nella frazione condivisa con Cogliate; sempre dalle 21. Per quanto riguarda Misinto, l’evento si tiene in piazza Statuto, dove è anche prevista la degustazione del tradizionale “risotto con la luganega”, ci sarà anche vin brulè e tè caldo. Mentre a Cascina Nuova in piazza della Chiesa ci sarà anche la cioccolata calda, oltre a risotto, vin brulè e tè per riscaldarsi. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una bella serata, che attirerà molti visitatori anche dai paesi del circondario.

L’evento del doppio falò della Giubiana è promosso dall’Amministrazione comunale del sindaco Matteo Piuri, con la “regia” dell’assessorato agli Eventi presieduto da Enrico Zanotti e grazie ai volontari di diverse associazioni e gruppi locali; ed anche con la partecipazione – per Cascina Nuova – dell’Amministrazione di Cogliate.

(foto archivio: precedente evento a Cascina Nuova, la frazione condivisa fra Misinto e Cogliate)

