SARONNO – Baseball d’inverno, Saronno si appresta all’ultimo impegno della fase finale del Torneo indoor 2019, si gioca domenica 2 febbraio al centro sportivo di via Tolstoj 84 a Limbiate contro Senago. In campo squadre di categoria under 15, per una manifestazione che costituisce una tappa di preparazione in vista della primavera quando ci si torna ad allenare sul diamante e riprenderanno tutti i campionati, compresi quelli di carattere giovanile.

Ecco i risultati del Torneo indoor: Bulls Rescaldina-Rho 4-7, Piacenza-Hornets Varese 17-2, Codogno-Bulls Rescaldina 6-9, Senago-Rho 11-2, Piacenza-Codogno 7-6, Senago-Hornets Varese 13-0. Saronno si prepara quindi alla prossima stagione del “batti e corri” pensando anche al proprio vivaio e tenendo tutti in forma con questo torneo indoor che è promosso dalla Fibs Lombardia, la Federazione italiana baseball e softball.

(foto: una formazione under 15 del Baseball club Saronno. La società nei mesi scorsi ha anche dato vita ad un “open day” al diamante di via Ungaretti per fare conoscere questo sport e attirare nuovi praticanti)

31012020