Calcio Promozione, esordio per Cernivivo sulla panchina del Solaro

SOLARO – Dopo la decisione maturata nei giorni scorsi dell’esonero di Ivan Stincone, fatale per l’ormai ex mister la sconfitta di Gorla Maggiore, l’Universal Solaro ha deciso di affidare la panchina della prima squadra ad Antonio Cernivivo, attuale mister della Juniores under 19 giallorossa, ed ex allenatore dell’FBC Saronno.

La società ha quindi optato per la soluzione interna per cercare di dare una scossa a squadra e classifica che vede i solaresi in piena lotta per non retrocedere, attualmente terzultimo a 19 punti.

All’esordio per Cernivino ci sarà il Sedriano, attualmente quinto nella classifica di Promozione, vittoria fondamentale per il Solaro che solo così potrà allontanare l’inseguitrice Gorla Maggiore e accorciare su Vittuone e Union Villa Cassano.

Cristian Beretta

CLASSIFICA: Gavirate 47 punti, Bensatese 35, Base 96 33, Meda 31, Sedriano 31, Morazzone 29, Cas 28, Uboldese 28, Vighignolo 28, Magenta 27, Olimpia 24, Villa Cassano 22, Accademia Vittuone 21, Universal Solaro 19, Gorla Maggiore 16, Fagnano 7.