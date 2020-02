SARONNO – Record di gol per la juniores del Fbc Saronno: sabato pomeriggio ne ha fatto ben 10 confermandosi al primo posto in classifica. Ma andiamo con ordine partendo dagli juniores nazionali: nella 22′ giornata netta sconfitta in trasferta per la Caronnese, 3-0 sul campo della Folgore Caratese. In classifica la Caronnese è quinta parimerito col Seregno.

Per gli juniores regionali di Fascia A, alla 21′ giornata sconfitta interna per l’Ardor Lazzate, 1-2 contro la Base 96 Seveso. Ai lazzatesi non è bastato il gol di Barcella. Mentre l’Uboldese ha espugnato con un netto 0-4 il campo del Corbetta, con Alliata mattatore del match. Ben otto gol fra Universal Solaro e la capolista Alcione Milano, sul campo di Solaro è finita 4-4. In classifica, Universal quinta con 30 punti, Ardor 27 punti, Uboldese 20.

Per gli juniores provinciali, 17′ giornata, l’Amor Sportiva ha perso in casa 1-3 con l’Antoniana; l’Airoldi Origgio ha perso in trasferta 3-1 con la Dairaghese mentre in casa il Fbc Saronno ha travolto il Legnarello, 10-1. In classifica Fbc Saronno (foto) solitario in testa, Amor e Airoldi a metà graduatoria.

