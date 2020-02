Ritrovata Fiat Panda rubata a Cesate

SARONNO – Uno dei finestrini anteriori in frantumi e ovviamente il blocchetto dell’accensione forzato: sono i danni della Fiat Panda di provenienza furtiva ritrovata in via Petrarca dalla polizia locale.

Tutto è iniziato quando alcuni residenti dell’arteria a ridosso quel quartiere sportivo hanno notato che una vettura in sosta aveva il finestrino in frantumi. Dopo la segnalazione la centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti hanno scoperto che l’auto era stata rubata a fine gennaio.

Il proprietario un 56enne residente a Cesate ne aveva denunciato il furto. E’ stato molto felice quando la polizia di Saronno gli ha detto che la sua macchina era stata ritrovata e che a parte qualche piccola riparazione poteva ancora essere utilizzata.

Il cesatese è passato in comando e dopo le pratiche burocratiche ha potuto tornare in possesso della vettura. Dovrà come detto cambiare il blocchetto dell’accensione e sostituire il finestrino.

(foto archivio)

