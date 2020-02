CISLAGO – “E’ stato un bel pomeriggio alla scoperta dei nostri boschi”. E’ il commento del sindaco Gianluigi Cartabia che sabato pomeriggio ha partecipato all’iniziativa “A spasso per i boschi” organizzata da alcuni comuni del comprensorio con ritrovo in via Kennedy a Nizzolina.

Oltre a Cartabia hanno partecipato alla camminata anche i sindaci di Marnate, Gorla Minore e Castellanza. “E’ doveroso – continua il primo cittadino – un ringraziamento ai carabinieri delle stazioni di Gorla Minore e Rescaldina e alle Gev”. Oltre ad una lezione su come riconoscere le essenze arboree dei nostri boschi, le guardie ecologiche hanno fatto notare ai partecipanti “gli evidenti squilibri climatici che interessano l’area verde. Già molte varietà di piante sono in pieno risveglio questo vale anche per gli insetti. Una circostanza molto pericolosa qualora vi fosse un ritorno alle temperature normali per questo periodo quindi possibili gelate sarebbero causa di non pochi problemi”.

(una foto di gruppo dei partecipanti)

