SARONNO – Gli anarchici tornano in piazza Rossa, com’è comunemente chiamata piazza dei Mercanti: va avanti la protesta per la decisione del Comune di trasformare i posteggi da gratuiti a pagamento. La nuova manifestazione, dopo le due dei mesi scorsi, è prevista sabato prossimo: nelle intenzioni degli organizzatori, sarà a base di musica, e si svilupperà in orario pomeridiano, dalle 15.30 in avanti.

Con il tam tam su internet, ed in particolare tramite i social network, sono state rese note le motivazioni dell’iniziativa denominata “Riprendiamoci piazza Rossa”: “Perché piazza Rossa? Nell’estate 2019 la giunta leghista di Saronno ha deciso di rendere piazza Rossa (che, tra le altre cose, è sempre stata un parcheggio libero) un parcheggio a pagamento: la pavimentazione della piazza è stata ricostruita, tutti i graffiti sono stati cancellati e sono comparse le classiche strisce blu dei parcheggi a pagamento; nient’altro che l’ennesima messa a profitto di una zona della città, che si cerca di far passare come semplice ammodernamento. Piazza Rossa è sempre stata un luogo di passaggio e d’incontro per generazioni di persone che in modo spontaneo e libero l’hanno resa viva. In questo luogo sono state, e vengono organizzate centinaia di feste e di momenti d’incontro che hanno basato la loro forza sull’idea che la piazza è uno spazio libero che ognuno vive a suo modo senza bisogno di imposizioni o controlli. Tutto questo viene rifiutato e negato dall’esplicito tentativo della giunta di cancellare le tracce della cultura cittadina che ha vissuto la piazza, rendendone formalmente illegale l’uso libero come luogo di incontro, di festa e soprattutto di libera aggregazione, socialità e cultura”.

17022020