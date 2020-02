SOLARO – Ancora un incidente tra il Municipio e la farmacia comunale. E’ avvenuto lunedì sera alle 21,30 tra via Pertini e via Varese. Due le auto coinvolte che in un impatto decisamente violento hanno riportato molti danni. Ferite lievi invece per le quattro persone a bordo. Ad essere soccorse dall’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, inviata dalla centrale operativa del pronto intervento sanitario dopo la chiamata di alcuni automobilisti di passaggio, un 37enne, un 55enne, un 56enne e una 29enne.

Sono stati portati al pronto soccorso di Garbagnate Milanese dove sono stati sottoposti ad accertamenti e gli sono state prestate le prime cure. E’ stato necessario attendere le forze dell’ordine che hanno rilevato l’incidente ascoltando le testimonianze delle persone coinvolte. Il sinistro è avvenuto nel tratto di via Varese dove nelle ultime settimane sono avvenuti due investimenti di pedoni. L’ultimo ad essere colpito in quel punto mentre attraversava è stato un 28enne.

(foto: alcuni attimi dopo l’incidente catturati dal nostro lettore)