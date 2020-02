Solaro, ultimi giorni per partecipare alla Cena al buio. L’invito del sindaco

SOLARO – Si terrà a Solaro sabato alle 19.45 nel salone del centro anziani di via Drizza la seconda edizione della Cena al buio.

“Organizzata dal Comune in collaborazione con Maps e Cisv (Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini), è un evento al quale tengo particolarmente ed al quale parteciperò in prima persona – spiega il sindaco Nilde Moretti – oltre alla peculiarità dell’iniziativa, sempre molto suggestiva, la finalità è benefica”.

In una sala completamente oscurata, persone non vedenti accompagneranno gli ospiti in uno stimolante percorso alla scoperta del cibo e dei sapori con menu a sorpresa e aperitivo di benvenuto.

Il costo della cena è di 30€ a partecipante (20€ per bimbi tra i 6 e i 10 anni).

Il ricavato, al netto dei costi, sarà devoluto alla squadra di baseball I Patrini Malnate bxc composta da persone cieche e ipovedenti, fondata nel 2012, grazie all’impegno dell’associazione

polisportiva dilettantistica Cisv.

“Per questo – conclude il primo cittadino – vi invito a diffondere il più possibile le iscrizioni all’evento, che sono aperte sino a mercoledì 19 febbraio”.