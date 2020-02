Coronavirus, BrianzAcque rende gratuite le casette dell’acqua

GROANE – Si potrà prelevare acqua gratis fino a metà marzo nelle casette dell’acqua che BrianzAcque ha installato nei comuni delle Groane.

Il provvedimento, adottato dal gestore del ciclo idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza per andare incontro alla popolazione nello sforzo comune di fronteggiare l’emergenza da diffusione del Coronavirus, è quindi valido anche per gli erogatori di Limbiate, Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto e Lazzate.

“L’acqua delle nostre 66 casette è buona, ecologica, economica e controllata ed è apprezzata dai cittadini che ne fanno largo consumo – spiega il Presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci – In un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, abbiamo ritenuto di distribuirla gratuitamente facilitando da un lato chi desidera rifornirsene e dall’altro evitando che si formino code e assembramenti davanti ai totem di ricarica rimasti agibili, ovvero quelli non inseriti all’interno di luoghi pubblici chiusi, come ad esempio le biblioteche”.

BrianzAcque completerà tutte le attività necessarie per rendere gratuiti i prelievi dalle postazioni idriche self-service entro questa sera 25 febbraio e la misura resterà in vigore fino a domenica 15 marzo.

25022020

(nella foto: una delle casette dell’acqua installata a Limbiate)