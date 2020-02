SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Il volley è pronto a ripartire, almeno con gli allenamenti. Lo comunicata la Rosella Caronno, squadra di vertice in classifica e che come la Pallavolo Saronno partecipa al campionato maschile di serie B. “Dalla prossima settimana si potranno riprendere gli allenamenti seguendo le indicazioni della Federvolley. Mmolte squadre hanno già ripreso le attività, ma il nostro Comune di Caronno ha vietato tassativamente l’apertura della palestra… anche a porte chiuse”.

La Federvolley fa sapere: “Preso atto delle determinazioni governative e regionali, riteniamo di mantenere il blocco di tutti i campionati sull’intero territorio nazionale sino al 1 marzo. Dal 2 marzo, salvo diverse indicazioni intergovernative circa l’evoluzione della situazione, si potrà procedere con la ripresa regolare di tutti i campionati di ogni livello e delle attività senza limitazione alcuna per le regioni non direttamente interessate dalle ordinanze governative e regionali”. E in Lombardia? “Ripresa con la limitazione dello svolgimento a “porte chiuse” i tutti i campionato di ogni livello e delle attività di allenamento in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino e Marche, ad eccezione dei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio. Stop complessivo dell’attività nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio”.

28022020