SARONNO – Volley, Rossella Caronno e Pallavolo Saronno, entrambe impegnate nel campionato maschile di serie B, dovranno attendere domani: dopo il via libera agli allenamenti, le decisioni sull’eventuale ripresa delle gare verrà infatti presa lunedì 2 marzo. Per il resto, tutto fermo sino al 8 marzo.

In una nota la Federvolley fa sapere che alla luce del decreto del Governo

che proroga la sospensione delle attività scolastiche e considerate le difficoltà della maggior parte delle società nell’utilizzo delle palestre scolastiche, i Comitati territoriali delle Lombardia, in accordo con Fipav, Comitato Regionale della Lombardia, decretano la sospensione delle gare territoriali fino all’8 marzo compreso.

Sarà cura di ogni Comitato territoriale emanare le disposizioni per la ripresa delle gare tenendo conto delle oggettive difficoltà riscontrate sui propri territori. Per quanto riguarda i campionati giovanili, i Comitati territoriali si riservano di modificare, in accordo con il Comitato regionale, la tempistica e le modalità di svolgimento delle fasi territoriali. Per questo motivo la pubblicazione della circolare di Indizione delle fasi regionali giovanili viene procrastinata.

Il Comitato regionale Lombardia – I Comitati territoriali della Lombardia

01032020