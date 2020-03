Tre incidenti in poche ore a Limbiate

Il primo è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, e ha visto la polizia locale intervenire in via Monte Bianco per l’urto provocato da un furgoncino Iveco, intento in una manovra di uscita da un’area privata, nei confronti di una Bmw che stava percorrendo la via Monte Bianco in direzione del centro cittadino. L’incidente non ha portato ad alcun ferimento, ma durante il controllo il conducente del furgoncino, un egiziano di 41 anni residente a Cesano Maderno, esibiva una patente di guida contraffatta, che veniva quindi sequestrata.

LIMBIATE – Treincidenti stradali in poche ore a Limbiate tra il 2 e il 3 marzo.

Giovanissimi invece i coinvolti negli incidenti notturni, dove sono intervenuti i carabinieri di Desio. Uno scontro tra auto in via Buozzi poco dopo la mezzanotte ha visto il ferimento di un 16enne e di una 19enne, trasportati in codice verde all’ospedale di Garbagnate per le cure. Poco prima dell’una, invece, un’auto si è ribaltata da sola in via XX Settembre, con il ferimento di un giovane di 19 anni accompagnato in codice verde all’ospedale di Desio.