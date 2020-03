Coronavirus Cogliate, il primo giro di consegne agli anziani con… le telecamere della Rai

COGLIATE – Il primo giro di consegne da parte dei volontari organizzati dal comune è avvenuto questa mattina. Una ventina in totale per abitazioni raggiunte con generi di prima necessità e medicine. Ad accompagnare nel loro giro in paese i volontari c’erano anche le telecamere della Rai, a riprendere e documentare l’iniziativa che tra i primissimi ha promosso il sindaco Andrea Basilico. Il sistema è stato pubblicizzato sin dalla fine della scorsa settimana, prima ancora del decreto di chiusura della Lombardia. Lo stesso primo cittadino commenta: “Il primo giorno di servizio domiciliare di pane/spesa/farmaci del comune ha funzionato bene. La gestione è stata lineare e le consegne sono arrivate tutte a termine correttamente. La macchina organizzativa ha girato bene e velocemente. Abbiamo ricevuto decine di disponibilità da parte di studenti universitari, uomini e donne che sono pronti ad aiutarci in questa impresa. La Protezione Civile ha messo in campo due mezzi con uomini per il servizio. Da domani saremo pronti per poter ottemperare anche ad un elevatissimo numero di richieste. L’appello agli Over65 e, a questo punto, posso permettermi di dire anche alle categorie più fragili (donne incinta, persona con disabilità, persone affette tra altre patologie,ecc), è di usufruire del servizio ed evitare di uscire di casa! E’ sufficiente chiamare il medico di base, la farmacia, il panificio di fiducia ed al resto pensiamo noi! Ma l’importante è non uscire di casa!”

