MILANO – “I dati di oggi, come ho avuto modo di sottolineare più volte, evidenziano in maniera chiara e inequivocabile che nell’ex zona rossa il contagio sembra stia rallentando”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando da Palazzo Lombardia di Milano, sottolineando come nella provincia di Lodi il numero dei casi positivi odierni faccia segnare solo un aumento di 10 unità (ieri 1123 oggi 1133). “Nel resto della Lombardia – ha proseguito il governatore – a farci mantenere alto il livello di guardia è, invece, soprattutto il trend dei ricoveri in terapia intensiva”. “Ci auguriamo che le misure stringenti applicate a tutta la Regione – ha aggiunto Fontana – contribuiscano ad arginare la diffusione del virus anche nel resto della Lombardia”.

I dati – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti in Lombardia.

– i casi positivi sono 9820, ieri 8725, l’altro ieri 7280 e il giorno prima 5791.

– i deceduti 890 ieri 744, prima 617/468/333/267/154.

– in isolamento domiciliare 2650/2044/1351/1248/756/722.

– in terapia intensiva 650/605/560/466/440/399/359.

– i ricoverati non in terapia intensiva sono 4435/4247/3852/3319/2802/2217/1661.

– i tamponi effettuati 32700/29534/25629/21479/20135/18534/15778.

– i dimessi 1198, ieri erano 1085.

13032020