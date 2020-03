SARONNO / TRADATE – Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Saronno, nell’ambito dei controlli finalizzati a

verificare il rispetto delle norme previste dall’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e compiuti in tutto il territorio fra la città degli amaretti e Tradate, hanno denunciato sette persone sorprese immotivatamente fuori dal loro domicilio.

I controlli, orientati soprattutto a fornire delucidazioni e consigli ai cittadini, sono volti a invitare la gente a muoversi soltanto per vere necessità. I militari in questi giorni sono chiamati a valutare richieste e motivazioni più variegate e cercano di far comprendere quanto sia prioritario in questo momento storico tutelare il diritto alla salute di ognuno, cercando anche di non aggravare il lavoro che i medici quotidianamente stanno svolgendo. Nonostante ciò, alcuni cittadini assumono atteggiamenti assolutamente non collaborativi. Con questa visione, nella sola giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Saronno hanno denunciato sette persone, peraltro già noti a questi uffici, che rifiutavano categoricamente di fornire spiegazioni per i loro spostamenti.

