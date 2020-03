Coronavirus, Busnelli: “Denunceremo chi denigra il nostro ospedale”

SARONNO – “Abbiamo avuto informazioni che per motivi poco chiari, girano voci che verrà chiuso

l’ospedale di Saronno. Sono menzogne assolute, in un momento così difficile pubblicare scemenze simili e’ una mancanza di rispetto verso l’ospedale, medici, infermieri e personale interno, dove tutti stanno dando il massimo per salvare persone non solo per il coronavirus”.

Sono le parole, decisamente forti e ferme, di Mario Busnelli vicepresidente della Saronno Point che per la seconda volta da quando è iniziativa l’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus scende in campo in difesa del presidio. Del resto l’associazione è da anni in prima linea nel sostegno del presidio con tante iniziative solidali.

“Denunceremo questi messaggi alla polizia postale. Queste persone meritano il massimo disprezzo per comunicazioni false e tendenziose al terrorismo mediatico. Come portavoce ufficiale dell’Associazione Saronno Point Onlus smentiamo simili messaggi che denigrano il nostro ospedale”.

(foto: Mario Busnelli)

22032020