Coronavirus, Ceriano il sindaco Crippa annuncia il primo contagiato, 5 cerianesi in sorveglianza attiva

CERIANO LAGHETTO – “C’è un primo paziente positivo a Covid 19 tra i residenti di Ceriano Laghetto e sono salite a cinque le persone sottoposte a sorveglianza attiva”

E’ questo il dato ufficiale comunicato dal primo cittadino Roberto Crippa allertato “dalla Prefettura di Monza e Brianza nella nota quotidiana inviata all’Amministrazione”

“La persona risultata positiva al coronavirus – continua il primo cittadino – è stata presa in carico da Ats per le cure del caso. Si tratta di un concittadino che era già ricoverato in ospedale per altre patologie. Le cinque persone sottoposte a sorveglianza attiva sono quattro famigliari stretti del paziente risultato positivo, oltre ad una persona che era già sottoposta a tale regime per aver avuto contatti con un positivo non residente. I medici di base monitorano costantemente le condizioni di salute delle persone sotto sorveglianza”

“Sapevamo che prima o poi anche a Ceriano Laghetto sarebbe arrivata questa notizia. Non cambia nulla sul piano della prevenzione e sulle misure di controllo del territorio, delle attività commerciali attive e dell’assistenza alle persone più fragili – commenta il sindaco Roberto Crippa – Siamo in contatto costante con Ats, Prefettura e medici di base per tenere sotto controllo la situazione sul nostro territorio. E’ indispensabile la collaborazione di tutti i cittadini per il rispetto delle prescrizioni a cominciare da quella più importante: non uscite di casa”.