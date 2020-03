CERIANO LAGHETTO – Comuni in prima linea per l’emergenza coronavirus, il sindaco di Ceriano Laghetto – Roberto Crippa – ha scritto al premier Giuseppe Conte. Da parte di Crippa, esponente della Lega, un messaggio diffuso suoi social, per fare sapere del proprio disappunto dopo le ultime iniziative varate – proprio nel corso del passato fine settimana – dal Governo per venire incontro alle esigenze economiche di cittadini ed amministrazioni locali, ed annunciate nel corso di un messaggio alla Nazione.

Presidente Conte,

il fondo di solidarietà comunale Fsc lo Stato lo aveva gia stanziato prima dell’emergenza Covid-19 per i Comuni come ogni anno, per copertura mancato introito Imu-Tasi sulla prima casa. Quindi di cosa stiamo parlando, “solita aria fritta” di questo Foverno verso amministratori che sono da 40 giorni in trincea con i loro concittadini.

Servono risorse vere non giochi di prestigio.

Roberto Crippa

Sindaco e assessore al Bilancio di Ceriano Laghetto

(foto: il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa)

29032020