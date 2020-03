Coronavirus, il sindaco Crippa informa: a Ceriano Laghetto sale a 6 il numero dei contagiati

CERIANO LAGHETTO – I dati aggiornati delle positività da covid-19 Ceriano Laghetto: “Ieri alle 17.54 mi è giunta la comunicazione ufficiale della prefettura: ora in paese siamo a 6 persone che sono risultate positive, questo numero comprende alcuni cittadini che la settimana scorsa erano nell’elenco delle persone sottoposte a sorveglianza”: ad informare i cerianesi è il sindaco, Roberto Crippa.

Prosegue Crippa “E’ ancora di 19, una coincidenza, il numero dei sottoposti a sorveglianza sanitaria. Si tratta di persone non polverizzate sul territorio ma che corrispondono ad alcuni nuclei famigliari, che ora sono sottoposti a controlli da parte dei medici di base. Nei prossimi giorni alcuni di loro usciranno dall’elenco perchè scadrà il periodo di quarantena, con la speranza che i numeri non aumentino per atri motivi”. L’Amministrazione civica continua a monitorare la situazione, e si rende disponibile a supportare per quanto di competenza le persone risultate positive e quelle che si trovano in quarantena.

(foto e video: il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa)

31032020