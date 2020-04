Nuovo agente di polizia locale a Solaro, lo presenta il sindaco

«Diamo il benvenuto tra le nostre file a Enrico Fusi, solarese doc, nato, cresciuto e residente a Solaro. Dopo anni di esperienza presso altri comuni, sarà sicuramente entusiasta di mettersi all’opera per i solaresi e sarà da subito un prezioso aiuto per la nostra comunità, specialmente in questo periodo difficile per tutti». Così il sindaco Nilde Moretti annuncia l’arrivo di un nuovo agente di Polizia locale al comando di via Mazzini. Come spiegato si tratta di un agente nativo di Solaro ma in servizio per molti anni in altri comuni. L’ultima destinazione è stata Vimercato. Il comando si arricchisce così per quanto riguarda i numeri, si torna ad otto effettivi, ma anche per quanto riguarda l’esperienza, visto che il nuovo agente conosce già molto bene il territorio. A maggio però ci sarà un pensionamento e per questo il comune ha già aperto un bando di concorso in collaborazione con Rho per aggiungere un nuovo effettivo all’organico quanto prima.

02042020