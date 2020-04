SARONNO – Si è spento il Capitano Giuseppe Tattoli, ex assessore della Giunta del sindaco emerito Pierluigi Gilli. Non a caso è proprio l’ex primo cittadino a ricordare la figura dell’esponente della sua prima giunta.

“Mi è giunta notizia, triste, del decesso in Bergamo per un malore fatale del Capitano Giuseppe Tattoli, che dal 1999 al 2002 fu assessore alla Sicurezza e alla polizia locale nella mia prima Amministrazione. Nato nel 1939 a Margherita di Savoia, servì lungamente nell’Arma dei Carabinieri e, dopo il congedo, collaborò con la sede centrale di Confcommercio. Con lui, per un lungo tratto, abbiamo condiviso l’esperienza entusiasmante dell’amministrare Saronno, a cui contribuì con le sue competenze. Anche a nome degli altri componenti della Giunta di allora formulo le condoglianze alla famiglia, ancor più addolorata per l’impossibilità di celebrarne le esequie, a causa della pandemia. Riposi nella pace del Signore”.

(foto d’archivio: il gonfalone della città di Saronno listato a lutto)