SARONNO – Terzo incendio di cassonetto all’alba: ancora una volta un ignoto vandalo all’alba ha dato fuoco ad un cassonetto della raccolta differenziata tra via Avogadro e via Fratelli Cervi. Il contenitore è completamente colato e i rifiuti bruciacchiati sono rimasti sparsi sul marciapiede.

Ancora una volta ad intervenire gli operatori di Econord ed Amsa che hanno provveduto a smaltire quello che era bruciato e ripulire l’alone di bruciato. Il primo incendio si è registrato venerdì mattina con due cassonetti ed un cestino bruciati al rione Matteotti e precisamente in via Avogadro, via Fratelli Cervi e via Varese. Il secondo episodio sabato mattina a ridosso del centro in via Padre Reina. In tutti i casi i danni sono stati limitati ai cassonetti visto che l’intervento dei pompieri e di Econord hanno subito arginato gli incendi prima che potessero propagarsi. L’assessorato all’Ambiente si è attivato per sostituire i contenitori danneggiati. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.

07042020