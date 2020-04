Coronavirus, Saronno bonus spesa ecco la soluzione scelta dall’Amministrazione comunale

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in materia di bonus spesa in cui si spiega come funzionerà l’uso dei fondi.

La Giunta comunale ha deliberato “Misure urgenti di solidarietà alimentari in relazione all’emergenza Covid-19” in data 7 aprile, illustrando le modalità di utilizzo del fondo straordinario relativo all’ordinanza n. 658 emessa dalla Protezione Civile il 19 marzo 2020, finalizzato al sostegno alimentare di chi è privo di paracadute sociale.

Al Comune di Saronno è stata assegnata la somma di euro 208.961,15. Con questa delibera è stato concordato di utilizzare tale cifra per la realizzazione di pacchi che contengano al loro interno beni alimentari e per l’igiene, da assegnare ai nuclei familiari che risultano essere esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica.

Sono stati incaricati CRI Comitato di Saronno, Banco Alimentare ‘Stefano Marzorati’ e Casa di Marta tramite Emporio della solidarietà gestito dalla Cooperativa Intrecci, con i quali sin dalla pubblicazione dell’Ordinanza sopra richiamata l’Amministrazione si è confrontata e coordinata per le operazioni di approvvigionamento, confezionamento, stoccaggio e consegna pacchi alimentari ai soggetti che verranno individuati in appositi elenchi redatti dai servizi sociali comunali, anche attraverso le segnalazioni delle associazioni di volontariato presenti sul territorio. Le richieste di aiuto alimentare già da una settimana sono ricevute telefonicamente dai Servizi Sociali e per ognuna viene compilato un report di informazioni atte ad individuare i soggetti che hanno prioritariamente necessità all’aiuto senza aver già un sostegno sociale. Le informazioni rilasciate dai richiedenti a proposito delle proprie situazioni reddituali ed economiche hanno valore di autocertificazione e verranno accertate.

“Abbiamo identificato in questa prima fase il coinvolgimento di quelle organizzazioni territoriali che hanno un’esperienza consolidata su questo tipo di attività. A loro un ringraziamento di cuore per l’ulteriore attività di cui si stanno facendo carico e per aver condiviso da subito il progetto. Vogliamo utilizzare con responsabilità queste risorse affinché le famiglie che abbiano subito un danno economico a seguito del virus possano ricevere gli aiuti essenziali. Questo è un primo step del progetto che ha l’obiettivo di rispondere ai primi bisogni dei cittadini. Ci sarà un confronto con gli operatori per monitorare queste azioni”, dichiara il sindaco Alessandro Fagioli.

