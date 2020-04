SARONNO – Quasi 700 mascherine consegnate nella sola giornata di giovedì nei 3 punti di distribuzioni della Saronno Servizi la farmacia comunale numero 1 in via Manzoni, la numero 2 in via Valletta e un punto creato ad hoc in via Roma nella sede dell’ex Municipalizzata.

E’ il dato che racconta la forte adesione dei cittadini alla distribuzione delle mascherine della Regione Lombardia.

Il sindaco Alessandro Fagioli ha deciso che le 10.200 mascherine fornite dal Pirellone alla città di Saronno siano distribuite nelle farmacie cittadine (quindi in 11 punti in città) solo agli over 65 dietro presentazione della carta regionale dei servizi da parte del soggetto o di un suo delegato.

L’afflusso di persone è stato costante in tutta la giornata di ieri quando è stato avviato il servizio tanto che nel tentativo di ridurre i tempi d’attesa Saronno Servizi ha aperto anche lo sportello di via Roma per consegnare i dispositivi. Una soluzione ad hoc per ridurre la coda davanti alla farmacia anche in via Valletta dove il persona ha aperto il punto di consegna che si affaccia sul parcheggio permettendo così il ritiro senza entrare nel punto vendita vero e proprio.

Complessivamente i tre punti hanno distribuito poco meno di 700 mascherine dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Flusso intenso e conseguente aumento dei tempi d’attesa anche nelle altre farmacie cittadine.

10042020