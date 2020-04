Coronavirus, pronti 80 milioni per aumentare stipendi operatori sanità

MILANO – “Pronti 80 milioni di euro per aumentare lo stipendio agli operatori sanitari della Lombardia. Per metterli a disposizione, però, serve un’indicazione del Governo: chiediamo parole chiare”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, pubblicando anche un video sulla sua pagina Facebook.

Per quanto riguarda i dati locali del contagio, gli ultimi fanno riferimento ad un incremento a Saronno. +3; Caronno Pertusella, +1; e Cislago, +1, per il resto nel Varesotto incidono sicuramente i dati dei tamponi nelle case di riposo, le rsa, a tenere (relativamente) alto il numero dei contagi in provincia di Varese. Per quanto riguarda Saronno si arriva in questo modo a 121 persone contagiate.

