SARONNO – Sarà il cantiere in viale Santuario il primo a partire dopo il lockdown. Lunedì maggio gli operai si metteranno al lavoro per rinnovare la pavimentazione della parte rialzata all’intersezione tra il viale pedonale e il passaggio per le auto nel controviale.

“E’ un intervento necessario sia per restituire decoro ad una zona di grande passaggio per i residenti e per gli studenti sia per migliorare uno degli scorci più iconici della città di Saronno proprio alle spalle del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Il cantiere era in programma per il periodo estivo ma abbiamo pensato di sfruttare la riduzione del traffico ed anche la chiusura delle scuole”.

Ieri dal Municipio sono partite le prime lettere per informare i residenti delle case popolari, una cinquantina di nuclei, della necessità di lasciare l’auto all’esterno di viale Santuario se vogliono poterla utilizzare la prossima settimana. “Per effetto del lockdown gli stalli blu sono gratuiti e quelli a disco orario sono senza limiti di tempo – spiega Lonardoni – ma abbiamo anche messo a disposizione il parcheggio di via Primo Maggio che per i residenti è possibile usare gratuitamente comunicando il numero di targa a Saronno servizi”. Ma non solo: in caso di specifiche necessità di spostamento, soprattutto per anziani e disabili, l’Amministrazione invita i residenti a contattare il palazzo comunale per studiare soluzioni ad hoc.

I lavori inizieranno già lunedì 4 maggio: “Abbiamo contattato l’azienda ha già provveduto recuperare i materiale e, con tutte le misure di sicurezza del caso, dovrebbe portare a termine il cantiere in una settimana”.