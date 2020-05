Officine musicali presenta su Youtube “Questa casa non è uno studio”

SARONNO – Gian Luigi Carlone e Roberta Mengozzi conducono il nuovo programma web tv di associazione Officine musicali. “Questa casa non è uno studio” nasce con l’intento di colmare quel vuoto sociale lasciato dalla condizione di emergenza Coronavirus: usare il proprio tempo e la propria mente per produrre e restare affascinati da diverse forme d’arte può essere un’efficace scappatoia dalla monotonia del tempo di quarantena. Da venerdì 1 maggio alle 21 sul canale YouTube di Officine musicali, lo spazio sarà dedicato ad ogni forma d’arte – dalla poesia allo spettacolo, dalla letteratura alla musica. “Questa casa non è uno studio” si definisce un programma con “abbastanza ospiti” i quali saranno in collegamento dalle loro case per fare compagnia agli ascoltatori, dando voce ad ogni tipo di arte taciuta dalla normale trasmissione dei media.

A fare parte del cast della prima puntata vediamo Telmo Pievani, filosofo presso la cattedra di filosofia delle scienze biologiche di Padova; a seguire, l’insolito duo composto dal violoncello Manuel Zigante e i suoni elettrico-acustici della tromba di Giorgio Li Calzi, per concludere con The Quartetto Euphoria, il quartetto d’archi della musica comico-classica femminile.

01052020