SARONNO – “Con questa nota i dipendenti del Comune di Saranno, vogliono rendere grazie ad un esercizio commerciale che in questo triste periodo ha allietato le giornate di coloro che nonostante tutto si sono visti costretti a lavorare per espletare servizi essenziali alla cittadinanza”.

Inizia così la nota arrivata dal personale del palazzo comunale che pubblichiamo integralmente: “Stiamo parlando del ristorante Four Season di Saronno, che nonostante la chiusura obbligata, ha richiesto esplicitamente di poter essere utile e di riaprire i battenti a serrande chiuse unicamente per distribuire il pranzo a noi dipendenti

In particolare la proprietaria Awad, Suzanne ed il figlio Georg Mina Nicolas hanno lavorato sodo in questi mesi solo per distribuire il cibo ai dipendenti in servizio al Comune di

Saranno, gratuitamente pur non espletando il servizio di home delivery.

Non bastano parole per esprimere la nostra riconoscenza, per questo servizio espressamente richiesto da loro dove ha visto i proprietari Suzanne e Mina e tutto il loro staff, lavorare sodo e puntualmente consegnare ogni giorno pietanze calde e diversificate, a coloro che in questo periodo triste, pauroso e incognito servivano la cittadinanza.

Sono gesti che provengono dal cuore e da parte loro è stata una missione per ringraziare l’Italia, paese da loro ritenuto la loro patria in quanto trasferiti da anni. Pertanto da parte di tutti i dipendenti, presenti in servizio, giunga a gran voce a queste persone un ringraziamento affettuoso per quanto fatto, ringraziamo per averci dato una luce in questo periodo buio non soltanto per il cibo ricevuto, ma soprattutto per il gesto di umanità e fratellanza che distingue in un monde ormai avido e a volte privo di valori, sentimenti e gesti che ci ricordano che siamo tutti uguali, tutti fratelli, tutti sulla stessa barca, l’aiuto reciproco e la collaborazione dovrebbe essere all ordine del giorno indipendentemente da razze, ceti sociali e calamità.

Grazie di cuore da tutti i dipendenti al ristorante Four Season. Auspichiamo che presto tutto possa tornare alla normalità e finalmente festeggiare presso di voi la fine di questo incubo per potervi ringraziare e abbracciare di persona.

07052020