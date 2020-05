SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito dell’ex Isotta Fraschini

Nel pomeriggio di martedì 5 maggio, inl Municipio, il sindaco Alessandro Fagioli e gli Assessori Dario Lonardoni e Lucia Castelli, hanno incontrato Giuseppe Gorla, accompagnato da Angelo Proserpio. Dopo tre decenni di abbandono delle attività sull’area Ex Isotta Fraschini, nel novembre 2019, Giuseppe Gorla ne diventa il proprietario. In questo spazio si prevede la realizzazione di residenze legate a campus universitari, residenze per anziani e luoghi di incontro all’aperto con aree attrezzate e sicure.

“L’entusiasmo con il quale hanno presentato l’idea del progetto è stato coinvolgente. All’interno di quest’ultimo è presente la possibilità di inserire attività a favore di giovani e anziani, in un’ottica di condivisione sociale di spazi, tempo e interazioni. L’idea si integra con gli altri progetti in via di sviluppo e realizzazione quali ex Cemsa e Ferrovie Nord Milano. Anche il Mils – Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese potrà rientrare in partita trovando una nuova collocazione, ottenendo spazi, visibilità e valorizzazione. L’auspicio è di poter avere ad un unico tavolo anche il proprietario dell’area tra via Varese e via Milano, così da poter sviluppare il progetto nella sua interezza. Come per i piani già adottati e approvati, la mia Amministrazione resta a disposizione dei proprietari per trovare le soluzioni migliori a favore della città”. Spiega il sindaco Alessandro Fagioli.