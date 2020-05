SARONNO – Un simpatico video musicale con protagonista il personale dell’ospedale di Saronno, per lanciare un messaggio di speranza e fiducia: le foto di chi è in prima linea contro l’emergenza coronavirus, dall’interno della struttura ospedaliera di piazza Borella. Con tute protettive, visiere, mascherine e guanti; in una specie di karaoke completamente fatto di immagini, davvero molto suggestive e toccanti di chi sta davvero facendo tanto per gli altri, in questo periodo di emergenza coronavirus. Un impegno sottolineato pubblicamente anche dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera e dalle tante lettere di ringraziamento dei pazienti guariti.

