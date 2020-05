SARONNO – In zona l’ultimo dato, che risale alle scorse ore, sui contagi da coronavirus mostra stavolta una moderatissima crescita, che riguarda ancora Saronno (dove l’Esercito ha intanto sanificato l’ospedale) e Caronno Pertusella.

Questo il riepilogo generale, tra parentesi il dato precedente in caso di variazioni:

Saronno 213 (204)

Uboldo 17

Origgio 34 (33)

Caronno Pertusella 84 (83)

Gerenzano 27

Cislago 28

Rovello Porro 17

Rovellasca 20

Turate 51 (50)

Lomazzo 24

Bregnano 19

Solaro 62

Ceriano Laghetto 20

Cogliate 28 (27)

Misinto 18

Lazzate 38

Cesano Maderno 196 (194)

Limbiate 172 (168)

Barlassina 41

Nella bassa comasca sale solo Turate. Nelle Groane crescita limita; in zona +1 a Origgio; +1 oggi anche a Caronno Pertusella. In zona, stabili Gerenzano, Uboldo e Cislago; però a Saronno si è registrato un preoccupante +9. Nelle altre principali località della zona, a Busto Arsizio oggi +2 a 322 casi totali; a Varese città +1 a 291 casi accertati, poi Saronno dunque con 213 casi mentre Gallarate segue con il +4 di oggi per un totale di 210 casi.

Il tutto in una giornata di venerdì non molto buona per l’intero varesotto, +75 casi, dato peggiore per quanto riguarda le province del nord del Milanese; in Lombardia (+609 casi) significativa discesa dei ricoverati in ospedale, elemento che fa ben sperare.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

09052020