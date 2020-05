SARONNO – In zona, anche a dispetto dell’inserimento nel database regionale di alcuni dati che erano rimasti “indietro” e risalenti in realtà all’inizio del mese, i dati dei contagi da coronavirus cambiano poco. All’ultima rilevazione, alcune ore fa, sono solo due le località dove si sono registrate variazioni; la “solita” Saronno +2 e Rovello Porro, +1.

Saronno 222 (218)

Uboldo 17

Origgio 34

Caronno Pertusella 86

Gerenzano 27

Cislago 30

Rovello Porro 18 (17)

Rovellasca 20

Turate 51

Lomazzo 24

Bregnano 20

Solaro 62

Ceriano Laghetto 21

Fra Saronnese e bassa comasca quindi solo un +1 (a Rovello Porro); a Saronno si registra un +4, che porta il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 222. Saronno resta la terza città col maggior numero di persone contagiate in provincia di Varese: Busto Arsizio resta la più colpita con 351 casi confermati, ed oggi un +27; seconda Varese città con 294 casi ufficiali (oggi +1) mentre quarta è Gallarate con 215 casi, oggi +4. Nel Varesotto, +77. Poco mosse anche le Groane ed il Tradatese.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: breafing al Paladozio di Saronno, da dove partono gli aiuti alimentari destinati ai saronnesi)

