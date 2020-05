Intervista con don Denis Piccinato con tanti “special guest” della Regina Pacis

SARONNO – L’imminente festa patronale che sarà vissuta in un modo diverso, le attività per tenere viva la comunità della Regina Pacis ma soprattutto i messaggi di tanti bimbi della parrocchia di via Roma. E’ stato questo il fulcro dell’intervista che, dopo la messa dei ragazzi delle 10, il diacono Massimo Tallarini ha fatto a don Denis Piccinato.

Ecco l’intervista “in prima visione” su Facebook e qui alle 21

Il vicario della Regina Pacis ha raccontato come ha vissuto il lockdown e la quarantena si è emozionato coi messaggi dei bimbi del catechismo ed ha parlato dei primi progetti per la festa patronale “purtroppo però salamella e patatine virtuali non si possono fare”.

Si è parlato anche delle nuove regole per le celebrazioni per i fedeli che partiranno da domenica 24 maggio: “La nostra chiesa non è particolarmente grande ma faremo il possibile per fare in modo che di fedeli possano vivere al meglio questo momento”.

(foto: un momento dell’intervista al termine della messa di stamattina)