SARONNO – Ospite dell’ormai consueta intervista serale de ilSaronno sarò l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni con cui la direttrice Sara Giudici farà il punto della situazione dei cantieri in corso e in arrivo in città.

“Partiremo da qualche informazione su come ha vissuto e lavorato in questo periodo di lockdown – spiega Giudici – parlando dei primi interventi partiti in questi giorni di fase 2 fino alle opere in arrivo e alle prospettive future per l’assessorato”. Tra i temi il punto della situazione sul cantiere di via Carcano, la manutenzione programmata delle scuole e ovviamente le prospettive a lungo termine per un settore che ovviamente ha bisogno di fondi per portare avanti i propri investimenti e che come tutti quelli legati al bilancio comunale potrebbe risentire della crisi che l’emergenza Coronavirus potrebbe portare con sè.

(foto: l’assessore nel giorno della sua nomina in giunta)