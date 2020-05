CARONNO PERTUSELLA – Dato stabile e senza sorprese questa domenica nel Saronnese, dove non si è registrato alcun nuovo caso di positività al coronavirus, come rilevato dai dati di Regione Lombardia. Ecco il quadro locale con il numero totale dei positivi dall’inizio della pandemia.

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 90

Gerenzano 28

Cislago 33

In zona, a Saronno +2. Guardando al resto della regione ed al dato provinciale, nel Varesotto +25 casi di coronavirus, oggi: non sono certo numeri elevati ma è comunque, dopo Brescia, Bergamo e Milano il peggior dato provinciale odierno. Nel comasco +13 mentre nella più popolosa Brianza solo +4. In tutto, oggi in Lombardia sono stati segnalati +210 casi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: cerimonia in Municipio, nel fine settimana, sono stati consegnati due encomi ai volontari dell’Associazione carabinieri)

31052020