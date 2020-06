MISINTO – Misinto è uno dei pochissimi paesi del circondario che ha scelto di festeggiare la chiusura dell’anno scolastico dal vivo, con i ragazzi delle quinte elementari che l’anno prossimo saranno nuovi studenti delle scuole medie. La piccola cerimonia si è svolta nel cortile della scuola alla presenza degli alunni, della dirigenza scolastica, degli insegnanti ed anche dei rappresentanti della giunta comunale. Come detto la festa è stata dedicata a quei ragazzi che si trovano nel rito di passaggio tra le elementari e le medie ed è stato uno dei pochissimi momenti di comunità che si sono svolti in tutto il circondario. Per la sicurezza di tutti è stato consentito l’ingresso solo ai ragazzi e le distanze sono state mantenute posizionando le sedie a distanza conforme. Inoltre, tutta la piccola cerimonia si è tenuta all’aperto, nel cortile della scuola. Un momento che in tanti altri comuni si è svolto online, a Misinto si è tenuto dal vivo.

