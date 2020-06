SARONNO – “Parcheggiare in centro a Saronno non è facile e non è economico neanche per chi ci vive. Negli ultimi giorni, poi, la situazione è diventata davvero insostenibile visto che molti stalli sono stati occupati da dehors e tavoli dei bar e locali. Due posti in meno qua, due posti in meno là il risultato è che si fatica a trovare un parcheggio libero e disponibile. E’ un servizio per cui paghiamo e di cui abbia diritto. E’ giusto che i bar possano lavorare ma anche i residenti e i commercianti hanno diritto ad un servizio per cui pagano”.

Sono le parole di un residente della Ztl che da qualche settimana, da quando hanno riaperto i bar e per effetto delle normative anticontagio si sono allargati all’esterno occupando in alcuni casi anche diversi posti auto con tavolini e sedie, fatica a trovare un posto auto libero. “E’ giusto che possano lavorare ma forse andava curata un po’ meglio l’organizzazione e l’uso degli spazi. E’ stata fatta un’analisi di quanti posti si sono persi ed in quale zone? E soprattutto perchè non pensare anche ad un sostegno per noi residenti che paghiamo un abbonamento per poter lasciare l’auto dentro la Ztl dove ormai i parcheggi sono introvabili?”.

Non trovando parcheggio in diverse occasione i residenti sono costretti a lasciare l’auto in stalli a pagamento sostenendo ulteriori costi “l’alternativa è rischiare una multa ma non è giusto. Dovremmo essere messi nelle condizioni di poter parcheggiare. Per aiutare una categoria non si può creare problemi ad un’altra”.

