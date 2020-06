CISLAGO / SOLARO – Due incidenti stradali nelle scorse ore nella zona. A Cislago la scorsa notte alle 23.45 un giovane è caduto dalla propria bicicletta, restando ferito. E’ successo in piazza Stazione, sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed il ragazzo, vent’anni. è stato trasportato all’ospedale di Legnano con diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita.

Oggi a Solaro, invece, alle 10.15 tamponamento fra due auto in via Roma: una donna di 51 anno ed un uomo di 71 anni sono rimasti feriti. Soccorsi dalle ambulanze della Croce rossa e della Misericordia Arese sono stati portati in ospedale, a Saronno e Garbagnate Milanese. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho, i militari si sono occupati dei rilievi del sinistro per chiarire dinamica e responsabilità. Le condizioni dei feriti non sono apparse preoccupanti.

(foto archivio: intervento di carabinieri e ambulanza sulla scena di un incidente stradale avvenuto nella zona)

21062020