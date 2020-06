COGLIATE – L’Albero dei gelati ha ancora una svolta sbancato: appena fuori Saronno a Cogliate, ma anche a Monza e Seregno i tre negozi della gelateria (oltre che a New York negli Stati Uniti d’America) alla quale il Gambero rosso ha adesso voluto riconoscere i “Tre coni”, e l’oscar, per il gelato più buono della Brianza.

Gli esperti della guida gastronomica fra le più famose hanno visitato in incognito moltissime gelaterie della zona, provato i loro prodotti e dunque stilato una classifica per la premiazione con i Tre coni, o con i Due coni. Per quanto riguarda “L’albero dei gelati”, già in passato erano giunti riconoscimenti per l’alto livello qualitativo, che anche dalla collaborazione con slow food e da una ricerca sulle materie prime, sempre di grande qualità. Insomma, chi voglia togliersi la curiosità di gustare il gelato che piace anche al Gambero rosso non resta che raggiungere il negozio più vicino de “L’albero del gelato”, quello di via Volta a Cogliate.

22062020