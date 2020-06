SOLARO – Da lunedì 22 giugno il servizio Informagiovani / Informafamiglie riprende la sua normale attività in presenza per garantire informazioni, orientamento e supporto sui temi più rilevanti (lavoro, formazione, contributi/agevolazioni…). L’accesso sarà regolato tramite appuntamento da prendere:

– telefonando allo 0296984450 il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 oppure via WhatsApp ai numeri: 3883278154 – 3388188286

– via mail: [email protected]

– tramite la pagina Facebook: Rica – Hub Solaro – Infogiovaniefamiglie

L’Informagiovani / Informafamiglie in questi mesi non si è fermato e, anche se “da remoto”, ha proseguito nei suoi servizi di vicinanza alla comunità ed alle esigenze vissute dalle famiglie in questo periodo. In stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed in rete con i servizi territoriali, ha continuato ad essere un punto di appoggio per le famiglie per trovare ascolto, informazioni e orientamento sui diversi temi rilevanti (lavoro, formazione, contributi…), attivandosi, con un pizzico di ingegno e tanta creatività, per garantire supporto specifico su diverse misure attive a sostegno delle famiglie (ad esempio apertura Spid, assistenza Dote Scuola, Pacchetto Famiglia, contributi per l’abitare, Voucher Baby-sitter con il servizio cataloghi del territorio…) costruendo con ciascuna famiglia un’assistenza personalizzata e personale. Sono circa 80 le situazioni seguite (ognuna un percorso costruito in maniera dedicata), ciascuna una finestra sul territorio, occasioni che si sono trasformate in momenti famigliari di conoscenza, condivisione e vicinanza.

Nuova forma anche per le attività di comunità grazie ad alcuni cittadini di Solaro che, con il supporto degli operatori del servizio, hanno avuto voglia di attivarsi anche in questi mesi, con proposte aperte a tutti. Tra queste “Spunti creativi per genitori in quarantena”, idee settimanali per laboratori creativi pensati da due mamme per altri genitori (disponibili sulla pagina Facebook dell’Hub), e pillole di informatica, tutorial in costruzione con un giovane del territorio. Le opportunità da scoprire non si fermano e l’Informagiovani / Informafamiglie è pronto, a fianco delle famiglie e della comunità, ad offrire supporto e a costruire insieme nuove risposte ai bisogni sentiti, valorizzando le risorse del territorio, capacità e competenze.

